Laser und Künstliche Intelligenz könnten Stethoskop ablösen

Anfang des 19. Jahrhunderts vom französischen Chirurgen René Laënnec erfunden, nutzt man es noch heute, um Körpergeräusche hörbar zu machen. Aufgebaut ist das Stethoskop immer gleich: Es besteht aus einem Bruststück, einem Schlauch, Ohrbügeln und Ohroliven.

Mit Laser und KI den Herzschlag messen

In Zukunft könnte es allerdings aus ärztlichen Untersuchungsräumen verschwinden. Zumindest tüfteln Forscher*innen an der schottischen Universität Glasgow an einer künstlich intelligenten Lösung, um das Diagnoseinstrument zu ersetzen.