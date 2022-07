Large Hadron Collider entdeckt 3 neue exotische Partikel

Der Teilchenbeschleuniger des CERN, auch genannt Large Hadron Collider (LHC), hat bei seiner jüngsten Messung 3 neue Teilchen entdeckt. Dabei handelt es sich um 1 Pentaquark und 2 Tetraquarks.

Ersteres ist ein Teilchen, das wie der Name nahelegt, aus 5 Quarks besteht. Quarks entstehen durch die Kollisionen, die Forscher*innen im LHC herbeiführen. Sie sind Bestandteile von Hadronen, wie Protonen und Neutronen. Aus diesen setzt sich wiederum ein Atomkern zusammen.

Existenz kein Novum

Die Existenz solcher Teilchen ist kein Novum. Sie wurde bereits in den 1950er Jahren von Physiker*innen postuliert.

Lange Zeit konnten die Teilchen allerdings nicht beobachtet, geschweige denn Messungen an ihnen durchgeführt werden. Mithilfe des LHC sind Forschungsteams nun in der Lage, theoretische Modelle zu Quarks zu überprüfen. Ihr Aufbau und jener von Hadronen ist weiterhin ungeklärt und gibt Forscher*innen Rätsel auf.

Mehrere Arten von Quarks

Es existieren 6 Arten von Quarks, auch genannt „Flavours“: up, down, charm, strange, top and bottom. Sie lassen sich auf unterschiedliche Weise kombinieren und bilden so einzigartige Partikel.

Zum Beispiel enthält das nun entdeckte Pentaquark unter anderem strange-, up- und down-Quarks. Laut den beteiligten Forscher*innen ist es das 1. Pentaquark, das ein strange-Quark aufweist, weshalb sie es auch als exotisch bezeichnen.