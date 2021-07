Weltweit leistungsstärkstes Gezeitenkraftwerk geht in Betrieb

Der 74 Meter lange Schwimmkörper, der von oben betrachtet einem Flugzeug ähnelt, ist mit 2 Flügeln ausgestattet, die sich ins Wasser absenken lassen. An dessen Enden befindet sich jeweils ein Generator mit großen Propellern.

Die ganze Konstruktion ist mit besonders starken Ketten am Meeresgrund verankert. Die Propeller bewegen sich dank Meeresströmungen. Die Rotorblätter können dabei um 360 Grad geneigt werden, sodass Strömungen in beiden Richtungen (Ebbe und Flut) in Rotationsbewegungen umgewandelt werden.

„Grüner Wasserstoff“

Die Anlage soll auch Strom an einen Elektrolyseur am Festland senden, der sogenannten „grünen Wasserstoff“ erzeugt.

Das Potenzial maritimer Energiesysteme ist groß. Laut Ocean Energy Europa könnten bis 2050 10 Prozent des europäischen Energiebedarfs abgedeckt werden. Noch wird es kaum genutzt. Im vergangenen Jahr kamen laut dem Branchennetzwerk in Europa lediglich 260 Kilowatt an Gezeitenstromkapazität und 200 Kilowatt an Wellenenergie geschaffen. Im Vergleich dazu wurden im selben Zeitraum 14,7 Gigawatt an Windenergiekapazität installiert.