Forschern gelingt Durchbruch bei Lithium-Schwefel-Akku

Forschende der australischen Monash University haben eine günstigere und umweltfreundlichere Alternative zum herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku entwickelt. Das berichten Wissenschaftler*innen in einem in der Fachzeitschrift "Advanced Sustainable Systems" veröffentlichten Paper .

Akku mit längerer Lebensdauer

Grundsätzlich sind Lithium-Schwefel-Akkus (kurz Li-S-Akkus) kein Novum. Weltweit wird an der hocheffizienten Technologie geforscht. In der Regel enthalten derartige Batterien eine Lithiumanode und eine Schwefelkathode. Beim Laden und Entladen des Akkus reagieren große Mengen an Lithium und Schwefel miteinander. Die Problematik dabei: Das Lithium wird bei diesem Prozess stark belastet, die Batterie hält also nicht besonders lange.

Genau für dieses Problem hat der leitende Forscher Declan McNamara eine Lösung gefunden. Mit einer dünnen Polymerbeschichtung auf der Lithiumanode konnte er die Anzahl der Zyklen, die die Batterie durchlaufen kann, erheblich verbessern.

"Das Polymer enthält winzige Löcher mit einer Größe von weniger als einem Nanometer - einem Milliardstel Meter -, durch die sich die Lithiumionen frei bewegen können, während andere Chemikalien, die das Lithium angreifen würden, blockiert werden", erklärt McNamara in einer Pressemitteilung. "Die Beschichtung dient auch als Gerüst für Lithium und hilft ihm, sich wiederholt zu laden und zu entladen".