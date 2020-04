Live: Riesiger Asteroid fliegt heute an Erde vorbei

Am heutigen Mittwoch, den 29. April um 11:56 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, wird der riesige Asteroid 1998 OR2 der Erde am nächsten sein. Die Entfernung zu unserem Heimatplaneten wird aber immer noch 6.290.589 Kilometer betragen. Das ist die 16-fache Monddistanz. Einen Einschlag wird es also mit Sicherheit nicht geben.

Das Virtual Telescope Project wollte eigentlich Livebilder von dem Vorbeiflug in einem Stream übertragen. Dazu wird es allerdings zunächst nicht wie geplant kommen, da die freie Sicht auf den Himmelskörper von Wolken verdeckt ist.

Live mitverfolgen

Abgesehen vom Virtual Telescope Project gibt es aber einige andere Streams von (Hobby-)Astronomen, die den Flug des Himmelskörpers in Echtzeit mitverfolgen. Echte Livebilder des Himmelsobjektes, dürfte es allerdings vorerst nicht geben.