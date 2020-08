Mars-Drohne hat ersten Batterie-Test erfolgreich bestanden

Die Drohne Ingenuity an Bord des Perseverance-Rovers der NASA hat seinen ersten Batterietest im All erfolgreich bestanden. In einem 8-Stunden-Prozess haben Forscher die Leistung der 6 Lithium-Ionen-Batterien analysiert und sie zu 35 Prozent aufgeladen werden. Höhere Ladezustände sind laut NASA nicht empfehlenswert, da sie die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können.