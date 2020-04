NASA enthüllt Namen für Mars-Drohne mit eindrucksvollem Video

Der Hubschrauber soll an Bord des Rovers „Perseverance“ (Durchhaltevermögen) im Juli oder August zu dem roten Planeten aufbrechen. Ins All bringen wird die beiden Forschungsgeräte eine Atlas V Rakete. Im Februar 2021 sollen der Rover sowie der Helikopter auf dem Mars in der Nähe des Jezero-Kraters landen.