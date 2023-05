Wie es 200 Mars-Fragmente auf die Erde geschafft haben

Einige wenige Meteoriten, die tagtäglich auf der Erde landen, stammen vom Mars. Sie wurden beim Aufprall von Meteoriten am Mars aus der Atmosphäre geschleudert und im Weltraum verstreut. Einige davon schaffen es immer wieder bis zur Erde. Bisher wurden bereits 188 Stücke gefunden, die eindeutig vom Mars stammen. In vielen davon befindet sich ein Gesteinsgemisch, das nur durch extrem hohe Belastungen entstehen kann. Nun hat ein Forscher*innenteam herausgefunden, wie groß diese Belastung sein muss, um ein Stück Mars bis in den Weltraum und zur Erde zu befördern.