Neue Landkarte zeigt Mars, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Forschende der New York University Abu Dhabi (NYUAD) und des Center for Space and Science der Vereinigten Arabischen Emirate haben eine neue Karte des Mars erstellt. Dabei haben sie Daten genutzt, die der Mars-Orbiter al-Amal (der Name bedeutet “Hoffnung) der Emirate gesammelt hat. Die Karte soll geologische Merkmale auf dem Mars in noch nie dagewesener Detailtreue zeigen und Wissenschaftlern ermöglichen, Bereiche des Planeten zu identifizieren, die geologisch besonders aktiv sind.

Die Karte besteht aus mehr als 3.000 Beobachtungen, die das EXI-Instrument von al-Amal in einem Mars-Jahr (ein Mars-Jahr entspricht 687 Tagen auf der Erde) aufgenommen hat. Der Emirates Exploration Imager ist eine Kamera, die sowohl Ultraviolettstrahlung als auch sichtbares Licht aufnehmen kann. Neben Aufnahmen der Oberfläche liefert er auch Daten zu den unteren Schichten der Mars-Atmosphäre.