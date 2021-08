Österreich bereitet analoge Mars-Mission in Israel vor

6 speziell trainierte Astronaut*innen werden 4 Wochen lang isoliert in einem Habitat in der Wüste Negev leben.

Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) bereitet seine 13. analoge Mars Mission AMADEE-20 vor. Nach der Corona-bedingten einjährigen Verschiebung laufen die Vorbereitungen nun auf Hochtouren.

6 speziell trainierte Analog-Astronaut*innen werden in einem eigens entwickelten Habitat in Isolation von der Umwelt arbeiten, teilte das ÖWF am Freitag mit. Die Mission findet vom 4. bis zum 31. Oktober in der Negev Wüste in Israel statt.