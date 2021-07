Mars-Rover bereitet sich auf Bohrung vor und zeigt sein “Büro”

“Die Stelle, wo ich Gesteinsproben entnehmen werde, ist kurz vor mir. Dieser Ort wird mein ‘Büro’ für die nächsten ein oder zwei Wochen sein.”, wurde auf dem Twitter-Account des Rovers am vergangenen Donnerstag verkündet.

Fast genau 1 Jahr nach seinem Start am 30. Juli 2020 steht der Mars-Rover Perseverance kurz vor einer seiner wichtigsten Aufgaben .

Die Proben werden in einem ausgetrockneten See im Jezero-Krater entnommen. Bevor der Rover mit den Grabungen beginnt, wird das ausgewählte Ziel mit zahlreichen Instrumenten untersucht. Das wird insgesamt etwa 11 Tage dauern. Verläuft alles nach Plan, wird die eingesammelte Gesteinsprobe an Bord des Rovers gelegt und mithilfe seiner anderen Instrumente analysiert.

Schließlich kommt die Probe in einen speziellen Behälter, der im Rahmen einer weiteren Mars-Mission auf die Erde gebracht werden soll. Wann, ist vorerst unklar. Auf der Erde werden Wissenschaftler*innen mithilfe fortgeschrittener Instrumente jedenfalls weitere Untersuchungen vornehmen.

Neue Informationen

Forscher erhoffen sich Informationen darüber, ob es am Mars einmal Leben gegeben hat. Auch Informationen über die Geologie und das Klima sollen durch die Proben erlangt werden.

"So weit sind wir gekommen"

Am Jahrestags des Starts veröffentlichte das Team noch dieses Posting: