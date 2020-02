Marsbeben helfen dabei, den Planeten besser zu verstehen

SEIS erfasst auch das Hämmern der Mess-Sonde HP3. Die Grazer IWF-Wissenschafter sind an der Auswertung der Daten dieses Geräts beteiligt. Sie analysieren aus den Messergebnissen die bodenmechanischen Eigenschaften. Allerdings konnte die Sonde bisher nicht so weit wie gewünscht in den Boden eindringen.

Kristallines Grundgebirge

Dennoch konnten damit die physikalischen Eigenschaften der unmittelbar unter SEIS liegenden Bodenschichten abgebildet werden. Demnach ist InSight auf einer dünnen, sandigen Schicht von wenigen Metern Tiefe gelandet, die in der Mitte eines 20 Meter großen alten Einschlagkraters liegt. In größerer Tiefe sind die Eigenschaften der Marskruste den ETH-Forschern zufolge mit den kristallinen Grundgebirgen der Erde vergleichbar, sie scheint aber stärker zerklüftet zu sein.

Die Forscher halten trotz der Schwierigkeiten mit dem Bohrroboter HP3 an ihrem Ziel fest, weiter als die bisher erreichten rund 30 Zentimeter in den Boden des Planeten einzudringen. "Der Boden unter InSight ist unter einer dünnen zementierten Schicht deutlich lockerer als jemals vorhergesehen wurde. Es hat sich um HP3 ein Krater gebildet, wo das Material seitlich und nach unten zerbröselt. Damit ist derzeit ein tieferes Vordringen schwierig", sagt Günter Kargl vom Institut für Weltraumforschung ( IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz der APA.