Masken-Nutzen: Forscher streiten weiter über Studie

Gerade Linien bei komplexem Sachverhalt

Die Wissenschaftlerin Kate Grabowsk von der Medizinischen Fakultät der Johns Hopkins University ortet in der Methode zweifellos große Unzulänglichkeiten. "Mir ist aufgefallen, dass sie eine gerade Linie durch den Höhepunkt einer Epidemiekurve gezogen wird”, so Grabowsky. “Das ist einfach verrückt”, erklärt sie gegenüber Vox. Das Zeichnen eines geradlinigen Trends durch komplizierte Kurven sei zu vereinfachend, um Rückschlüsse ziehen zu können. Es könne auch irreführend sein.

Auch würde eine Verzögerung zwischen dem Setzen der Maßnahmen und dem Widerspiegeln in den Daten schlichtweg nicht berücksichtigt. In ihrer Reaktion sagen Molina und Zhang, dass sie auf die Verzögerung in einem zweiten Paper detailliert eingehen wollen und dass Menschen schon Masken getragen hätten, bevor sie offiziell verordnet worden seien.

Prüfer selbst ausgesucht

Kritisiert, wird auch dass die Studie überhaupt im hochangesehenen Fachmagazin PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) erschienen ist. Dies liege daran, dass sie über ein bestimmtes Verfahren eingereicht wurde, bei dem sich die Studienautoren aussuchen können, wer die Studie vor der Veröffentlichung überprüft.

Normalerweise entscheidet das Journal, wer den Peer-Review-Prozess vornimmt. "Ich bezweifle sehr, dass es in PNAS veröffentlicht worden wäre, wenn es über den regulären Kanal gegangen wäre", sagte Grabowski.