Neue Hinweise auf Massenaussterben durch Vulkanausbrüche

In der Studie , die in der Zeitschrift Earth and Planetary Science Letters veröffentlicht wird, liefern die Forscher*innen Daten, wonach es sowohl vor 259 als auch vor 262 Millionen Jahren Massenaussterben gab. Auch das als verheerendstes gesehene Massenaussterben des Phanerozoikums vor 252 Millionen Jahren wurde durch vulkanische Aktivität ausgelöst, die die Meere in “tote Zonen” verwandelte, erklären die Wissenschaftler*innen.

Viele Vertreter dieser Gattung fielen, so die bisherige Forschungsmeinung, einem Massenaussterben vor rund 260 Millionen Jahren zum Opfer. Nun gibt es jedoch Hinweise, wonach das Massenaussterben kein einzelnes Ereignis war.

Wie Vulkane zu Massenaussterben führen

Wird bei Vulkanausbrüchen Asche in die Atmosphäre geschleudert, führt das zuerst zu einer Abkühlung, weil dadurch Sonnenlicht reflektiert wird. Danach kommt es aber zu einem Treibhauseffekt und zur globalen Erwärmung. Grund ist die große Menge an ausgestoßenen Treibhausgasen.

Durch die Erwärmung werden auch die Ozeane wärmer, wodurch dessen Ökosystem an einen Punkt gelangt, an dem es zusammenbricht. Grund ist, dass das warme Oberflächenwasser keinen Sauerstoff mehr in tiefere Schichten lässt.

Klimawandel

Die Wissenschaftler*innen erhoffen sich durch die Untersuchungen auch Hinweise darauf, wie die Erde auf die Klimaerwärmung reagieren wird. „Wir untersuchen eine biologische Krise in der Perm-Periode, aber aufgrund menschlichen Zutuns findet heute eine ähnliche Erwärmung statt“, sagte Thomas Algeo, Co-Autor der Studie und Professor für Geowissenschaften an der University of Cincinnati laut einem Artikel bei Phys.org. „Wir müssen auf diese Umweltprobleme achten und ein neues Massensterben verhindern“, sagte er.