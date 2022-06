Massenhaft um 1 Cent produzierbarer Plastikprozessor entwickelt

In Zukunft könnten alltägliche Konsumgüter dank kleiner, supergünstiger Prozessoren mit interaktiven Funktionalitäten ausgestattet werden. Die Idee von Chips aus Plastik, die auf Flaschen, Bananen oder Pflastern sitzen können, gibt es schon länger. Bisher hatten Chiphersteller allerdings keinen Erfolg damit, die Kosten dafür auf ein Niveau unter einem Penny (1,2 Euro-Cent) zu drücken. Ein britisch-amerikanisches Forscherteam hat dies aber nun geschafft, wie IEEE Spectrum berichtet.

Silizium-Ersatz und Plastik

Die University of Illinois Urbana-Champaign und der britische Hersteller flexibler Elektronik PragmatIC haben zusammen einen 4-Bit-Prozessor kreiert und diesen auf dem Internationalen Symposium für Computerarchitektur präsentiert. Als Halbleiter in dem Chip kommt statt Silizium eine Verbindung aus Indium, Gallium, Zink und Sauerstoff (IGZO) zum Einsatz. Eingekapselt werden Leiterbahnen aus diesem Material in Plastik.