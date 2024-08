Kernfusion: Forscher wollen Problem mit Mayonnaise lösen

12.08.2024

In den USA beobachten Forscher nun das Flussverhalten von Mayonnaise. Damit wollen sie ein Problem der Kernfusion lösen.

In fettige weiße Mayo tauchen wir gerne Pommes oder gebratenes Grillgut. US-Forscher wollen damit nun auch ein Problem der Kernfusion angehen, das bei sogenannten Fusionskapseln auftritt. ➤ Mehr lesen: Kernfusion in der Dose: Durchbruch bei Trägheitsfusion gelungen Viele Forscher verwenden Reaktoren wie Tokamaks, um damit eine Fusionsreaktion zu erzeugen. Es gibt aber auch andere Methoden dafür. Eine davon ist die sogenannte Trägheitsfusion. Hier wird ein Brennstoffkügelchen in einer winzigen Metallkapsel so lange mit Lasern beschossen, bis dessen äußere Hülle explodiert. Das Kügelchen besteht aus dem Wasserstoffisotop Deuterium und wird dabei so stark verdichtet, dass die Fusionsreaktion in Gang gesetzt wird.

Metallhülle schmilzt zu früh Das wäre zumindest der Idealfall. Denn in der Praxis ist es derzeit meist so, dass die Metallhülle während der Explosion schmilzt - bevor die Fusionsreaktion startet bzw. sie vollständig abgelaufen ist. Damit Kernfusion irgendwann kommerziell genutzt werden kann, muss man diese Instabilität der Metallkapsel in den Griff bekommen. An diesem Punkt haben sich die Forscher nun Mayonnaise zum Vorbild genommen. Denn sie fanden heraus, dass sich die geschmolzene Metallhülle bei niedrigen Temperaturen ganz ähnlich verhält wie die fettige Eiercreme aus unserem Kühlschrank. Mit der Mayonnaise kopierten die Forscher das Flussverhalten der Metallkapsel.