Mediziner warnen eindringlich vor Atomkrieg

Mehr als 100 medizinische Fachzeitschriften auf der ganzen Welt haben einen gemeinsamen Aufruf gestartet, in dem sie vor der Gefahr von Atomwaffen warnen. Demnach sei die Bedrohung einer nuklearen Katastrophe “groß und wachsend”.

In den Zeitschriften, zu denen renommierte Publikationen wie das British Medical Journal BMJ, The Lancet oder das New England Journal of Medicine zählen (hier eine komplette Liste), wurde ein gemeinsamer Leitartikel veröffentlicht. Er ruft Mediziner*innen auf der ganzen Welt dazu auf, politische Entscheidungsträger*innen und Bürger*innen vor der “großen Gefahr für die öffentliche Gesundheit” zu warnen, die von Atomwaffen ausgeht. Dabei wird konkret auf die angespannte Situation in der Ukraine und Nordkorea hingewiesen. Russland hat zuletzt immer wieder offen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht.

➤ Mehr lesen: Klimawandel nach Atomkrieg könnte zu Hungerkatastrophe führen

Bemerkenswerter Zusammenschluss

Chris Zielinski von der World Association of Medical Editors sagte, es sei bemerkenswert, dass sich die eigentlich miteinander konkurrierenden Publikationen zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen haben. Dies unterstreiche die Dringlichkeit des Anliegens.