Mikropumpen verleihen Touchscreens fühlbare Tasten

Ein großer Nachteil von Touchscreens gegenüber physischen Knöpfen ist, dass man durch Fühlen keine unterschiedliche Schaltflächen erkennen kann. Touchscreens sind üblicherweise komplett flach. Ein Team von Forscher*innen der Carnegie Mellon University hat nun einen Weg gefunden, um Touchscreens einzelne Erhebungen zu verpassen. Ihr System namens "Flat Panel Haptics" ist sehr flach und könnte künftig fühlbare Tasten aus Displays ragen lassen.

Winzige Pumpen unter dem Display

Das System der Forscher*innen verwendet elektroosmotische Pumpen. Das sind Vorrichtungen, die durch das Anlegen elektrischer Spannung eine spezielle Flüssigkeit in eine bestimmte Richtung drücken können. Die Mikropumpen sind so klein, dass eine Vielzahl davon unter einem flexiblen OLED platziert werden kann. Die Flüssigkeit wird in kleine Kammern gepumpt, die der Belastung durch menschliche Finger mühelos standhalten.