Über 1.000 uralte “Milchstraßen” entdeckt: Forscher stehen vor Rätsel

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat mehr als 1.000 Galaxien entdeckt, die unserer Milchstraße ähneln. Sie wurden bereits eine bis 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall gebildet, was gängigen Theorien widerspricht.

Forscher*innen gingen bisher davon aus, dass reifere Scheiben- und Spiralgalaxien nämlich erst später entstanden sind. So verwandelten sich die frühesten Sternhaufen zunächst in unregelmäßige Zwerggalaxien. Diese verschmolzen in der Folge miteinander, was erst 10 Milliarden Jahre nach dem Urknall die Entwicklung reiferer Galaxien wie die Milchstraße begünstigte.

10-mal häufiger

Untersuchungen mit dem Hubble-Teleskop schienen diese Theorie zu bestätigen. Sie hatten darauf hingewiesen, dass sich Scheibengalaxien erst bildeten, als das Universum mindestens 6 Milliarden Jahre alt war.

Laut dem Studienautor Leonardo Ferreira von der University of Victoria in Kanada ging man davon aus, dass dies an der turbulenten Zeit nach dem Urknall lag. Modelle legten nahe, dass die viele heftigen Kollisionen von Galaxien die Entstehung von Spiralgalaxien nicht zuließen. Denn die Arme dieser Spiralgalaxien sind recht "fragil".