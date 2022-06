Forscher schauen dem größten Stern unserer Galaxie beim Sterben zu

Es gibt Objekte im Weltraum, die sind nur schwer zu begreifen. Neben Schwarzen Löchern gehören dazu seltene Sternenformen, wie Rote Hyperriesen. Diese stehen am Ende ihrer Entwicklung, sind also am Sterben. Die Roten Hyperriesen in unserer Galaxie, der Milchstraße, gehören zu den hellsten Sternen, die wir am Nachthimmel sehen.

Der größte Rote Hyperriese, der bisher bekannt ist, ist VY Canis Majoris. Er ist nur 3.009 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er pulsiert, weshalb er sich im All zwischen 10.000 und 15.000 AU erstreckt. Ein AU ist die Entfernung von der Erde zur Sonne und entspricht 149 Millionen Kilometer. Im Vergleich zu VY Canis Majoris ist unsere Sonne ein winziger Fleck im Weltall.