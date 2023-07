Minitransporter liefern im Körper Medikamente zu den Organen

17.07.2023

Noch sind es nur erste Tests an Mäusen: Aber winzige Mikro- und Nanomaschinen könnten sich zum gezielten Verteilen von Arzneien im Körper eignen.

Es erinnert an den US-amerikanischen Science-Fiction-Film "Die phantastische Reise". Darin ließ sich eine Gruppe von Menschen samt einem U-Boot verkleinern und in einen Menschen im Koma injizieren, um eine Gehirnoperation durchführen zu können. "Der Film wurde 1966 veröffentlicht. Heute leben wir tatsächlich in einer Ära von Robotern in der Größe von Mikrometern und Nanometern", sagt Jin Lee von der University of Colorado in Boulder, USA, vom Department für Chemie- und Bioingenieurswesen. Ein Team der Universität hat eine neue Klasse winziger und sich selbst antreibender Robotern entwickelt, die mit unglaublicher Geschwindigkeit durch Flüssigkeiten schwirren können. Sie könnten eines Tages sogar dem jeweiligen Patienten oder der jeweiligen Patientin verschriebene Medikamente an schwer zugängliche Stellen im menschlichen Körper bringen. Roboter durch Injektion in Körper einführen "Stellen Sie sich vor, wenn Mikroroboter bestimmte Aufgaben im Körper übernehmen könnten, wie etwa nicht-invasive Operationen (ohne großen Zugang von außen, Anm.)", erläutert Lee, Hauptautor der Studie. "Anstatt den Patienten aufzuschneiden, könnten wir die Roboter durch eine Pille oder eine Injektion in den Körper einführen, und sie würden den Eingriff selbst durchführen.“

Noch ist es nicht so weit, aber die neue Studie ist ein großer Schritt nach vorne für winzige Roboter, heißt es in einer Aussendung der University of Colorado. ➤ Mehr lesen: Nanoroboter: Der Helfer-Schwarm in der Blutbahn Dünner als ein menschliches Haar Die von der Forschungsgruppe entwickelten Roboter sind extrem klein. Jeder ist nur 20 Mikrometer (0,02 Millimeter) breit, ein durchschnittliches menschliches Haar ist 0,05 bis 0,08 Millimeter dünn. Und sie sind sehr schnell: Sie können sich mit einer Geschwindigkeit von 3 Millimetern pro Sekunde fortbewegen, was ungefähr dem 9.000-Fachen ihrer eigenen Länge pro Minute entspricht. Das sei, relativ gesehen, ein Vielfaches schneller als ein Gepard. In der Studie verwendeten die Forscher*innen diese Mini-Maschinen, um den Wirkstoff Dexamethason in die Blasen von Labormäusen zu transportieren. Dexamethason ist ein häufig eingesetztes Cortisonpräparat, das entzündungshemmend und dämpfend auf das Immunsystem wirkt.

Solche medizinischen "Mikroroboter" könnten eines Tages Medikamente durch den menschlichen Körper transportieren. © Shields Lab / CU Boulder