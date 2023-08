Indische Sonde schickt Bilder vom Mond zur Erde

Die indische Mondsonde " Chandrayaan-3 " ist am vergangenen Wochenende erfolgreich in die Mondumlaufbahn eingetreten, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. Nun hat das Raumfahrtvehikel erste Bilder zur Erde geschickt, auf denen die Oberfläche des Mondes aus nächster Nähe zu sehen ist.

Landung auf dem Mond

Chandrayaan-3 umkreist derzeit den Erdtrabanten in einer elliptischen Umlaufbahn. In den kommenden Tagen werden die Triebwerke des Vehikels mehrfach gezündet, um die Sonde in einen kreisrunden Orbit zu bringen.

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Raumsonde am 23. oder 24. August auf der Oberfläche landen. Eine sanfte Landung schafften bislang nur die USA, die Sowjetunion und China. "Chandrayaan" bedeutet "Mondfahrzeug" auf Sanskrit, gestartet war die Sonde bereits Mitte Juli.

