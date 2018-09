Rätsel um mysteriöse Schließung von Observatorium gelöst

Seit Anfang September hat das FBI den Zugang zu einem Observatorium in der Nähe von Roswell abgeriegelt. Die Mitarbeiter des Sunspot Solar Observatory im US-Bundesstaat New Mexico mussten ihre Arbeit unterbrechen, das Observatorium evakuiert. Seither befeuerte die mysteriöse Schließung zahlreiche Verschwörungstheorien. So wurde etwa spekuliert, dass die Forscher an dem Observatorium außerirdische Lebensformen entdeckt haben könnten. Auch von zwei riesigen geheimnisvollen Objekten, die an der Sonne vorbeigezogen sein sollen, war die Rede. Dass weder Aliens noch Sonnenstürme für die Schließung verantwortlich waren, wurde am Montag bekannt, als das Observatorium wieder die Tore öffnete. Recht allgemein war von "krimineller Aktivität" die Rede.