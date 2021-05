Mysteriöser Gletscher auf dem Mars entdeckt

Auf dem Mars wurde eine seltsame Gletscherformation entdeckt, die Forscher*innen vor mehrere Rätsel stellt. Diese befindet sich in der Tiefebene Arcadia Planitia auf der Nordhalbkugel des Planeten und birgt vermutlich Wassereis weniger als einen Meter unter der Oberfläche. Nach eingehender Analyse von Aufnahmen aus dem Jahr 2001 vermuten die Forscher*innen nun, dass ein Gletscher die Landschaft geformt haben könnte.

Mysteriöse Formation prägt Gelände

Zu ihrem Schluss kommen sie, weil die deutlich sichtbare Formation auf dem Boden frappant an Eisströme in der Antarktis erinnern. Dass hier einmal Gletschereis geflossen sein soll, das nun von einer dünnen Schutt- und Geröllschicht begraben ist, sorgt allerdings für Erklärungsbedarf. Denn für so einen Vorgang ist das Terrain in der Gegend eigentlich zu flach.

Um diese neue Art von Gletscher entschlüsseln zu können, dient einmal mehr die Erde als Studienobjekt. So gibt es in der Antarktis Eisströme, die eingebettet in Eisschilden und Gletschern eine schnellere Fließgeschwindigkeit aufweisen. Laut Shannon Hibbard, Doktorandin an der University of Western Ontario in Kanada, gleiten diese auf einer dünnen Wasserschicht über die Eisoberfläche, auch wenn sie relativ flach ist.