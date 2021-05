Am Freitag war es schließlich soweit. Nachdem der 4. Start des Mars-Hubschraubers Ingenuity am Donnerstag noch nicht klappte, schaffte das Fluggerät am Freitag dann einen neuen Rekord: Es flog 5 Meter in die Höhe, um danach 133 Meter Richtung Süden und wieder zurück zu fliegen. 117 Sekunden, also knapp 2 Minuten war der 1,8 Kilogramm leichte Helikopter auf dem Mars unterwegs, wie die NASA mitteilte.