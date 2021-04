Mars-Helikopter Ingenuity hebt wieder ab

Heute wird Ingenuity erneut abheben und einen komplexeren Flug starten. Der Helikopter soll nun 5 Meter aufsteigen, sich in der Luft neigen und 2 Meter seitlich fliegen. In der Folge soll er in der Luft wieder zum Stehen kommen und am Platz schweben. Dort soll er sich und seine Kamera in unterschiedliche Richtungen drehen. Nach diesem 50-sekündigen Manöver soll Ingenuity schließlich wieder landen.

Der Flug soll heute um 11.30 Uhr MESZ starten. Ob das Ereignis wieder per Livestream mitzuverfolgen ist, hat die NASA noch nicht verkündet.