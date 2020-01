Mysteriöses Funksignal aus einer anderen Galaxie entdeckt

Astronomen haben ein Funksignal aus einer benachbarten Galaxie namens SDSS J015800.28+654253.0 gemeldet. Ihnen zufolge soll diese unserer sehr ähnlich sein. Das internationale Forscherteam, bei dem unter anderem das Max-Planck-Institut für Radioastronomie mitgewirkt hat, hofft, mit diesem Fund das Geheimnis rund um sogenannte Fast Radio Bursts (FRB) – auch schnelle Radioblitze genannt – lüften zu können.

Dabei handelt es sich um einen meist einmaligen kurzen, aber sehr heftigen Ausbruch im Bereich der Radiostrahlung. Oder anders ausgedrückt: Um einen intensiven Energieausstoß durch das Universum, der sogar in enormen Entfernungen nachweisbar ist. Der Ausbruch dauert nur wenige Millisekunden, was seine Lokalisierung schwierig macht. Der Ursprung wird in extragalaktischen Entfernungen vermutet.