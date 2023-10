Forscher bauen Teilchenbeschleuniger kleiner als eine 1-Cent-Münze

Wer an Teilchenbeschleuniger denkt, hat wohl zuerst den berühmten "Large Hadron Collider" im Sinn. Wie der Name bereits sagt, ist er mit seinem 27 Kilometer langen Tunnel enorm groß. Doch das ist ein außergewöhnliches Beispiel. Häufig werden Teilchenbeschleuniger in der Medizin eingesetzt. Dort sind sie mehrere Meter lang.

Das ist aber trotzdem sperrig und teuer, weshalb an neuartigen Beschleunigungsverfahren geforscht wird, die eine kleinere Bauweise zulassen. Nun erreichte das Team der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg in Deutschland einen Durchbruch. Sie konnten Elektronen in einer nur wenige Nanometer großen Struktur messbar beschleunigen.

Energiegewinn von 43 Prozent

Die Struktur ist dabei nur 0,5 Millimeter lang und 225 Nanometer breit (ein Nanometer entspricht 0,0000001 Millimetern). Damit passt sie auf eine 1-Cent-Münze. Ultrakurze Laserpulse beschleunigen die Teilchen. Ziel ist es, Teilchenbeschleunigung auf einem Computerchip zu schaffen. Sie steigerten durch die Beschleunigung die Energie um 12 Kiloelektronenvolt, von 23,4 auf 40,7 keV. Das sei ein Energiegewinn von 43 Prozent, so die Forschenden. Die Studie erschien im Fachmagazin Nature.