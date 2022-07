Dieser natürliche Teilchenbeschleuniger ist Billiarden Kilometer groß

Der Seekuh-Nebel könnte der Überrest einer Supernova sein. In seinem Inneren werden Teilchen enorm beschleunigt.

Vom Kopf des Seekuh-Nebels (W50) werden Teilchen mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit ins All geschleudert. Forscher*innen haben nun den Ursprung dieses kosmischen Teilchenbeschleunigers ausfindig gemacht.

Materialströme beobachtet

In seinem Zentrum befindet sich der Microquasar SS 433, also ein Schwarzes Loch. Es ist der einzige bisher bekannte Supernovaüberrest mit einem Schwarzen Loch, heißt es in einer Pressemeldung. Von diesem gehen starke Materialströme (Jets) aus. Die Teilchen werden mit fast einem Viertel Lichtgeschwindigkeit weggeschleudert.

Für die Analyse nutzen die Forscherin Samar Safi-Harb von der Universität Manitoba, Kanada, und ihr internationales Team Daten des ESA-Teleskops XMM-Newton, sowie NuSTAR und Chandra. So konnten sie bestimmen, dass der Startpunkt des rechten Jets (im Bild unten violett) mit etwa 100 Lichtjahren Abstand die höchste Energie aufweist. Er erstreckt sich über zirka 300 Lichtjahre. Der gesamte Nebel ist 6,2 Billiarden Kilometer breit (650 Lichtjahre).