NASA-Astronaut filmt Star-Wars-Fanvideo auf ISS

Am gestrigen Dienstag, dem "May the 4th", wurde auf der ganzen Welt Star-Wars-Day gefeiert. Fans der Filmreihe befinden sich aber nicht nur auf unserem Erdball. NASA-Astronaut Drew Morgan teilte auf Twitter ein kurzes Video, in dem ein X-Wing Fighter von einem TIE Fighter verfolgt wird. Dank Schwerelosigkeit waren keine Spezialeffekte notwendig, wie Morgan auf Twitter schreibt.

Aufgenommen haben dürfte der Astronaut das Video anscheinend bereits in weiser Voraussicht, da er vor drei Wochen - am 17. April - wieder auf die Erde zurückkehrte.