Livestream: NASA-Astronaut fliegt in russischer Kapsel zur Erde

30.03.2022

Mark Vander Hei wird am Mittwoch gemeinsam mit 2 russischen Kosmonauten in einer Sojus-Raumkapsel in Zentralkasachstan landen.

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs soll am Mittwoch ein US-Astronaut gemeinsam mit zwei Kosmonauten an Bord eines russischen Raumschiffes zur Erde zurückkehren, kündigte die NASA in einem Blog-Eintrag an. Der US-Amerikaner Mark Vande Hei und die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow sollen mit einer russischen Sojus-Raumkapsel um 9.21 Uhr MESZ von der Raumstation ISS abdocken und um 13.28 Uhr MESZ in Zentralkasachstan landen.

Spannungen Spekulationen, dass Vande Hei aufgrund der Spannungen nicht mit dem russischen Sojus-Raumschiff zur Erde zurückfliegen könnte, hatten beide Seiten zuvor zurückgewiesen. Dazu hatte auch ein verstörendes Video beigetragen, das von russischer Seite Anfang März in sozialen Medien geteilt wurde und zeigt wie sich die russischen Raumfahrer auf der ISS von ihrem US-Kollegen verabschieden, bevor sie in die Sojus-Kapsel steigen.