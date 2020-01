NASA bietet mietbares Apartment auf Raumstation ISS an

Wer sich einmal im Leben in ein Weltraumapartment einmieten oder auch in einem Weltraumbüro arbeiten möchte, bekommt in Kürze die Gelegenheit. Wie die NASA am Montag offiziell bekanntgab, wurde die US-Firma Axiom Space beauftragt, das erste privat und kommerziell nutzbare Modul auf der Internationalen Raumstation ISS zu realisieren. Dieses soll an die bestehende Struktur angefügt werden.

Weltraumfabriken denkbar

Das Modul soll reichen Weltraumtouristen zur Miete zur Verfügung stehen, aber auch von Unternehmen für Arbeits- und kommerzielle Forschungszwecke genutzt werden können. Es gibt schon länger die Vision, die Produktion gewisser Güter, von Medikamenten über 3D-gedruckten Organen bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel in die Schwerelosigkeit auszulagern, da diese dort viel effizienter abgewickelt werden könnte.