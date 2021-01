NASA erreicht Meilenstein bei Weltraumteleskop SPHEREx

Die NASA hat einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung des SPHEREx-Weltraumteleskops erreicht, teilte die US-Weltraumbehörde mit. Die Mission sei in Phase C eingetreten, was bedeute, dass vorläufige Entwürfe des Teleskops genehmigt worden seien und die finale Designphase beginnen und die Herstellung von Hard- und Software aufgenommen werden könne, heißt es in der NASA-Mitteilung vom Dienstag.

Mit dem SPHEREx-Teleskop will die NASA die Urknalltheorie und die Ursprünge von Galaxien untersuchen. Die SPHEREx-Instrumente können nahes Infrarotlicht erfassen und sollen laut der NASA den gesamten Himmel vier Mal kartieren und und eine riesige Datenbank von Sternen, Galaxien und Nebeln und anderen Himmelsobjekten erstellen.

Die Daten sollen den NASA-Forschern Aufschluss darüber geben, woraus Sterne und andere Himmelskörper bestehen und ihnen dabei helfen ihre Entfernung zur Erde abzuschätzen.

"Von Schwarzweißbildern zu Farbe"

SPHEREx werde die erste NASA-Mission sein, die eine Spektroskopie-Karte für den gesamten Himmel im nahen Infrarot erstelle, die insgesamt 102 Nahinfrarot-Farben umfasse. "Das ist als würde man von Schwarzweißbildern zu Farben wechseln", wird Allen Farrington- SPHEREx-Projektmanager beim Jet Propulsion Laboratory der NASA in der Aussendung zitiert.