NASA-Fotos zeigen Landeplätze am Mars für SpaceX-Raumschiff

Starship ist der Name des Mars-Raumschiffs, das laut SpaceX-CEO Elon Musk in wenigen Monaten das erste Mal zum Testflug starten soll. Die beiden Prototypen werden derzeit in Florida und Texas gebaut. Sie verfolgen unterschiedliche Ansätze bei der Konstruktion. Die beiden Konstruktions-Teams werden so zu einem internen Wettkampf angestachelt.

Hochauflösende Kamera

Die Kamera HiRISE ist am Mars Reconnaissance Orbiter angebracht. Die NASA-Raumsonde befindet sich seit 2006 im Orbit des Roten Planeten. HiRISE wird von der Universität Arizona und der NASA betrieben und liefert Bilder von möglichen Landeplätzen für Roboter und bemannte Raumschiffe. Die Kamera nimmt Bilder mit einer Auflösung von 30 Zentimetern pro Pixel der Marsoberfläche auf. Das ist genauer als jede andere Kamera zuvor, die zu einem anderen Planeten geschickt wurde.