NASA will künstlichen "Stern" in den Erdorbit bringen

Die NASA plant einen künstlichen „Stern“ in Form eines Mini-Satelliten im Erdorbit zu platzieren. Er soll dabei helfen, Teleskope genauer zu kalibrieren und die Helligkeit von Sternen zu messen.

Um mehr über das Universum zu erfahren, messen Astronominnen die Helligkeit von Sternen. Das ist etwa für das Finden neuer Exoplaneten, das Ermitteln des Alters von Sternen aber auch für das Untersuchen Dunkler Energie und der Expansion des Universums nötig.

Neuer Fixpunkt am Nachthimmel

Diese Landolt NASA Space Mission wird zusammen mit der George Mason University in Fairfax, im US-Bundesstaat Virginia, durchgeführt. Der Satellit wird in einer Höhe von 35.785 Kilometer Höhe im Geostationären Orbit um die Erde kreisen. Das bedeutet, der Satellit hat die gleiche Geschwindigkeit wie die Erddrehung und ist damit ein Fixpunkt am Nachthimmel. Dadurch fällt es Astronominnen in den USA leicht, ihre Teleskope danach auszurichten.

