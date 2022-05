Das ist das letzte Selfie des Mars Landers InSight

Der Mars-Lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) der NASA hat es aktuell nicht leicht. Staub bedeckt seine Solarpanele, weswegen er mit immer weniger Energie auskommen muss. Um jene zu sparen, wird der Betrieb des Roboterarms nun eingestellt. Jener ist allerdings notwendig, um Selfies des Roboters auf dem Roten Planeten zu machen. Darum ist dies laut NASA nun das letzte derartige Bild von Insight. Aufgenommen wurde es am 24. April.

“Der Arm muss sich nun mehrmals bewegen, um ein vollständiges Selfie aufzunehmen”, schreibt die NASA zu dem Foto. Noch im Mai wird das Team den Roboterarm nun in seine “Ruhestandsposition” bringen, wie es heißt.

Mission im Sommer beendet

Zuletzt teilte die NASA mit, dass Insight seine Mission im Sommer beenden wird. Ende des Jahres soll er dann vollständig außer Betrieb genommen werden, da ihm die Energie ausgeht.

Wann genau InSight die Energie ausgeht, ist ungewiss. Es komme vor allem auf die Wetterlage am Mars an, so die NASA. "Er hat unsere Erwartungen bei fast jeder Gelegenheit übertroffen, und so kann es sein, dass er sogar noch länger durchhält", zeigt sich ein Projektmitarbeiter noch zuversichtlich.