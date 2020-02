NASA-Mathematikerin Katherine Johnson gestorben

Die Mathematikerin Katherine Johnson, die für die US-Raumfahrtbehörde NASA an der ersten bemannten Mondlandung 1969 mitarbeitete, ist im Alter von 101 Jahren gestorben. „Mit Trauer hat unsere NASA-Familie die Nachricht bekommen, dass Katherine Johnson heute Morgen im Alter von 101 Jahren gestorben ist“, schrieb NASA-Chef Jim Bridenstine am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter. „Sie war eine amerikanische Heldin und eine Pionier-Legende, die nie vergessen werden wird.“