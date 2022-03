NASA zeigt Mondrakete SLS im Sonnenaufgang

Vor einer Woche hat die NASA ihre Mondrakete Space Launch System (SLS) samt Orion-Raumkapsel auf die Startrampe im Kennedy Space Center in Florida gerollt . In den nächsten Wochen sollen dort Tests durchgeführt werden.

In einem der Bilder ist auch das "Wurmlogo" der US-Weltraumbehörde aus den 1970er-Jahren gut zu sehen.

Im Mai soll die Mondrakete erstmals zu einem Testflug ins All abheben, davor stehen noch finale Tests an. Der Testflug wird unbemannt sein und die oben aufsitzende Orion-Raumkapsel in einen Orbit um den Mond bringen.

Das Projekt ist nicht frei von Kritik. SLS wird von vielen Beobachtern als überholt und überteuert angesehen.