NASA zeigt spektakulären “Weihnachtsbaum-Cluster”

Die NASA feiert dieses Jahr Weihnachten mit uns und veröffentlichte passend zum Anlass ein Foto des sogenannten „Weihnachtsbaum-Cluster“ (NGC 2264). Es ist ein Cluster, der aus jungen Sternen besteht, die zwischen 1 und 5 Mio. Jahre alt sind. Der Cluster befindet sich in unserer Milchstraße und ist ca. 2.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Sterne dort sind teilweise wesentlich kleiner als unsere Sonne, andere wiederum bis zu 7 Mal größer.

Damit der Christbaum im Weltall dem in unseren Wohnzimmern so ähnlich sieht, spielte sich das Chandra X-Ray Observatory der NASA mit der Optik. Es handelt sich in Wirklichkeit um mehrere verschiedene Aufnahmen, die zusammengefügt wurden.