Astronauten bei der Arbeit: Das sind die besten Fotos von der ISS

29.12.2022

Die NASA blickt mit 20 Fotos auf ein ereignisreiches Jahr 2022 auf der Internationalen Raumstation zurück.

Die ISS bleibt das wichtigste internationale Raumfahrtprojekt der Gegenwart. Während vor allem dramatische Ausweichmanöver, die kaputte Sojus Kapsel oder der Konflikt mit Russland Schlagzeilen machte, rückt die wichtige Arbeit auf der Station häufig in den Hintergrund. In ihrem Jahresrückblick widmet sich die NASA deshalb vor allem den wissenschaftlichen Errungenschaften der Astronaut*innen. Bewegung in der Schwerelosigkeit

© NASA

Mit dem GRASP wird untersucht, wie die Bewegung des "nach etwas greifen" in der Mikrogravitation, also der annähernden Schwerelosigkeit, funktioniert. Der NASA-Astronaut Bob Hines führt dafür Experimente aus, die zeigen sollen, wie sich der Körper an die Schwerelosigkeit anpasst. Nahrung aus Pflanzenabfällen

© NASA

Das -20 Grad kalte Plate Habitat ist ein neuartiger Bioreaktor, der proteinreiche Nahrung aus ungenießbaren Pflanzenresten macht. Heraus kommt ein essbarer Pilz. Für künftige Reisen zum Mond werden in Experimenten wie diesem Wege gesucht, möglichst effizient alle verfügbaren Stoffe zu verwerten. Pflanzen ohne Erde ziehen

© NASA

Im Experiment XROOTS haben die Astronaut*innen Jessica Watkins und Bob Hines Wege gesucht, um Pflanzen an der Luft oder im Wasser wachsen zu lassen, ohne Erde. So könnten auf zukünftigen Raumstationen einfach Pflanzen angebaut werden. Crew-Meeting

© NASA

Die gesamte Besatzung der ISS nimmt an einer Besprechung im NASA-Modul Destiny teil, um die zukünftigen Experimente zu Besprechen. Zu sehen sind die 6 Mitglieder Josh Cassada (NASA), Koichi Wakata (JAXA), Samantha Cristoforetti (ESA), Frank Rubio (NASA), Nicole Mann (NASA) und Bob Hines. Erdbeobachtung

© NASA

Eine wichtige Aufgabe der ISS ist die Erdbeobachtung. Im Rahmen der Crew Earth Observation werden Daten darüber gesammelt, wie sich der Planet verändert. Die NASA-Astronauten Thomas Marshburn und Mark Vande Hei blicken in diesem Bild aus der Kuppel auf die Erde herab. CubeSats

© NASA

3 kleine CubeSats wurden aus dem Japanischen Modul (JEM) in ihren Orbit geschickt. TUMnanoSAT, FUTABA, und HSU-SAT1 sind Teil eines Bildungsprojekts. In diesem Bild sieht man sie kurz nachdem sie platziert wurden. Anruf aus dem All

© NASA

Der NASA-Astronaut Kjell Lindgren wird hier während eines Funkspruchs gezeigt, der im Rahmen des Amateur Radio Relay League (ARRL) Field Days getätigt wurde. Dabei simulieren Hobby-Funker auf der ganzen Welt einen Notfall und erproben ihr Equipment unter erschwerten Bedingungen. Lindgren sprach an diesem Tag mit Menschen auf allen Kontinenten. Dabei gab es erstmals überhaupt einen Anruf von der ISS zur Antarktis. Knochenjob

© NASA

Das Experiment Osteogenic Cells untersucht den Knochenschwund in der annähernden Schwerelosigkeit. Forscher*innen wollen herausfinden, ob ein bestimmter Zelltyp dafür verantwortlich ist. Sie testen damit eine Hypothese, nach der sich nicht bestehende Knochen zurückbilden, sondern keine neuen aufgebaut werden. Feuertest

© NASA

Auf der ISS befindet sich eine Brennkammer, in der die Astronaut*innen Materialen entzünden können. Jessica Watkins wird hier beim Testen der Brennbarkeit von Materialien für Raumschiffe gezeigt. Im Experiment Solid Fuel Ignition and Extinction (SOFIE), werden Stoffe für den Einsatz in der Raumfahrt unter realen Bedingungen erprobt. Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit

© NASA

Dieser Behälter enthält eines von 2 Experimenten zum Verhalten von Flüssigkeiten in der Mikrogravitation. Sie erforschen Strömungsmechaniken wie Wellen und das sogenannte "Sloshing" (engl. für Schwappen). Der Begriff beschreibt die Bewegung von Flüssigkeiten in einem Behälter, etwa einem Glas oder eben einem Tank. Damit will man einerseits Tanks für Raketen und Raumschiffe verbessern und andererseits die Bewgung der Ozeane auf der Erde besser verstehen. Das Baumwoll-Genom

© NASA

In diesem Experiment wurden Baumwollzellkulturen analysiert. Forscher*innen wollen mehr über die Zellen und das Pflanzenwachstum erfahren, um die Produktion auf der Erde verbessern zu können. NASA-Astronaut Raja Chari erntet hier die letzte der Baumwollzellkulturen. Weltraumspaziergang

© NASA

Die NASA-Astronauten Josh Cassada und Frank Rubio haben während dieses Außeneinsatzes neue Solarpanele an der ISS angebracht. Insgesamt werden 6 neue Solarkollektoren angebracht. Sie sollen die Energie der Station auf 250 kW bringen (derzeit sind es 160 kW). Weltraumschott

© NASA

Die Gefahr durch Weltraumschrott ist der ISS-Besatzung sehr bewusst, denn immer wieder muss die Raumstation Trümmern ausweichen. Der Astrobee ROAM ist ein kleines Roboterraumschiff, das selbstständig Müll aufsammeln soll. Im Experiment wird analysiert, wie sich Weltraumschroff bewegt und wie die Sonde daran andocken könnte. Pflanzenwachstum verbessern

© NASA

Die NASA-Astronautin Kayla Barron testet in diesem Experiment neue Möglichkeiten, im All Nutzpflanzen zu ziehen. Damit könnten Menschen auf langen Missionen zum Mond oder Mars überleben. Raumfahrtgeschichte

© NASA

Die Studie SQuARES untersucht, welche Gegenstände und Werkzeuge Menschen über die Jahre im Weltraum verwendet haben und wie sich das Nutzungsverhalten verändert hat. Thomas Marshburn ist hier mit einem Lineal und einer Farbkarte zu sehen. Proben-Lieferung

© NASA

Damit die Forschung abgeschlossen werden kann, müssen die Experimente und Proben wieder zurück zur Erde. ESA-Astronautin Sam Cristoforetti packt in diesem Bild die SpaceX-Versorgungskapsel, die abgeschlossenen Projekte wieder zur Erde bringen soll. Jahrzehntelanger Vulkanausbruch

© NASA

Diese Aufnahme des Carrizozo Malpaís entstand im Rahmen der Crew Earth Observation. Es zeigt die Basaltablagerungen in der Wüste von New Mexico. Sie entstanden durch eine über Jahrzehnte andauernde Eruption. Auswirkungen von Langzeitflügen

© NASA

Der NASA-Astronaut Mark Vande Hei hat den Rekord von Scott Kelly gebrochen und war insgesamt 355 Tage im All. An ihm können Wissenschaftler*innen die Effekte von Langzeitaufenthalten im All untersuchen. Bauarbeiten im Weltraum

© NASA

Ein wichtiger Forschungspunkt ist das Untersuchen von Baumaterialien. In diesem Experiment testet ESA-Astronaut Matthias Maurer, wie sich Beton in der Schwerelosigkeit festigt. Destiny-Forschungsmodul

© NASA