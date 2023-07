Nasa+: Eigener Streamingservice der Raumfahrtagentur startet

Da es sich um eine staatliche Einrichtung handelt, ist der Service kostenlos, werbefrei und familienfreundlich. Die App und die neue Webseite sollen noch im Laufe des Sommers verfügbar werden. NASA+ wird in die App integriert, kann aber auch über die Webseite, Apple TV und Amazons Fire TV abgerufen werden. Ob die Inhalte auch in 4k verfügbar sein werden, hat die NASA noch nicht mitgeteilt.

Vorbild SpaceX

Die NASA eifert damit auch SpaceX nach. Die haben zwar keine eigene Streamingplattform, lieferten aber von Beginn an gut produzierten Videos und Live-Streams ihrer Starts und Entwicklungen auf YouTube. So begeisterten sie tausende Menschen weltweit für die Raumfahrt und die Firma. 2021 arbeitete die Firma von Elon Musk mit Netflix zusammen an der Dokureihe "Countdown". Sie begleitete den ersten Flug von Weltraumtourist*innen in der Crew Dragon Kapsel vom Training über den Live-Stream des Starts bis zu ihrer Rückkehr.

