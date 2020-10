NASA sucht „Verschwörungstheorien“ zum Weltall

Auch an der Mondlandung zweifeln einige Nutzer, wie sich in den Kommentaren zeigt. So fragt man sich, warum so lange niemand mehr zum Mond geflogen ist oder warum beim Aufsetzen der Landekapsel von Neil Armstrong und Buz Aldrin kein Staub aufgewirbelt wurde.

Aliens und "Operation Paperclip"

Neben diesen Klassikern finden sich auch Fragen nach Waffen, die das Wetter kontrollieren können. Auch will man wissen, ob die Trägerrakete SLS (Space-Launch-System) nur ein Pappmodell ist, das niemals fliegen wird und natürlich, ob 1947 in Roswell tatsächlich Aliens gelandet sind.

Auch nach der "Operation Paperclip" wird mehrfach gefragt. Dabei wurden deutsche Wissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA gebracht, darunter Wernher von Braun, der maßgeblich am Bau der Saturn V Rakete beteiligt war.