"Historisch": Neues NASA-Röntgenteleskop schickt erstes Bild

Nicht nur das James-Webb-Teleskop lieferte dieser Tage erstmals Bilder aus dem All. Auch das NASA-Weltraumteleskop Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) schickte seine erste Aufnahme zur Erde. Nun veröffentlichte die Weltraumbehörde das Bild. Die “Röntgenaugen” von IXPE waren zunächst auf Cassiopeia A gerichtet, wie die NASA in einem Blogposting zum Bild schreibt. Die Überreste einer Supernova, die man im 17 Jahrhundert beobachten hätte können, liegen etwa 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Konkret veröffentlichte die NASA 2 Versionen des Bildes. In der oberen Version wurden Daten von IXPE (in Magenta) mit Hochenergie-Röntgendaten des Chandra Röntgenteleskops (Blau) kombiniert. Die folgende Aufnahme stammt nur von IXPE. Die Farben geben Rückschlüsse auf die zunehmende Intensität der Röntgenstrahlen. NASA-Ingenieur und Leiter der Mission Martin C. Weisskopf nennt die Aufnahme “historisch”.