NASA-Teleskop zur Beobachtung von Schwarzen Löchern ins All gestartet

IXPE soll in den nächsten 2 Jahren Röntgenstrahlen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen messen.

Das US-Weltraumunternehmen SpaceX hat am Donnerstag den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA mit einer Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida aus ins All befördert.

Das Observatorium soll in den nächsten 2 Jahren Röntgenstrahlen messen, die von Schwarzen Löchern oder Neutronensternen ausgestrahlt werden.

Eine halbe Stunde nach dem Start löste sich die Raumsonde von der Rakete und entfaltete kurz darauf ihre Solarzellen. Wenig später wurden die ersten Telemetriedaten der Sonde aus einer Höhe von 600 Kilometern zur Erde gesendet, heißt es in einer Mitteilung der NASA.