Bizarre Nasen-Masken sorgen für Verwunderung

Seit kurzem werden in Südkorea so genannte Nasen-Masken verkauft. Die ungewöhnliche Gesichtsbedeckung könne etwa beim Essen in Restaurants das Risiko einer Coronvirus-Infektion verringern, heißt es von dem Masken-Hersteller.

Könnten tatsächlich hilfreich sein

Ganz so dumm könnte die Idee der Nasen-Maske allerdings nicht sein. Denn wissenschaftliche Studien haben bereits nahegelegt, dass das Coronavirus am ehesten über die Nase seinen Weg in den Körper findet. Eine derartige Nasenmaske könnte also möglicherweise tatsächlich vor einer Infektion schützen.

Als eine "eigenartige Idee", bezeichnete eine Epidemiologin von der Deakin University im australischen Melbourne die Nasen-Masken. Sie seien jedoch besser als gar nichts, so die Wissenschafterin.