Skurrile FFP2-Maske mit Kopfhörern wird von will.i.am beworben

Die Grundidee ist in Ordnung. Es ist eine wiederverwendbare Maske mit 2 elektronischen Lüftern, die für die Luftversorgung sorgen. Die Lüfter haben HEPA-Filter, die alle 30 Tage getauscht werden müssen. Die Filter nach HEPA-Standard halten 99,95 Prozent der Partikel auf.

Was braucht man, um sich vor Corona zu schützen? Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und eine Designer-Maske von will.i.am – wenn man Honeywell glauben will.

Akkupack bereithalten

Der integrierte Akku soll für 7 Stunden Laufzeit sorgen. Wer einen 8-Stunden-Arbeitstag hat und dabei Maske tragen muss, sollte sicherheitshalber eine nicht-smarte FFP2-Maske bereithalten. Oder ein Akkupack: Honeywell gibt als Feature an, dass die Maske während dem Tragen aufgeladen werden kann.

Eigenwillig ist die Integration von Bluetooth-Kopfhörern. Bei Nichtgebrauch halten sie magnetisch seitlich an der Maske. Zum Schutz oder Komfort tragen sie nicht bei. Wie bei der Razer-Maske gibt es eine LED-Beleuchtung. Die macht aber nicht die Mundpartie sichtbar, sondern leuchtet einfach nur.

Die Idee für die Xupermask hatte angeblicher der Musiker will.i.am, schon im März 2020, also Europa in den Lockdown ging. „In diesem neuem Zeitalter von Style und Sicherheit, ist Xupermask eine kompromisslose Gesichtsmaske, mit High-Tech-Performance für den modernen Lifestyle“, wird will.i.am in der Ankündigung von Honeywell zitiert.

Die Maske kostet 299 US-Dollar und wird ab dem 8. April in den Farben Weiß und Schwarz verkauft.