Neuer Sternentyp entdeckt: "Alte Raucher"

Eigentlich wollte ein Team von Astronom*innen der britischen Universität Hertfordshire ganz junge Protosterne studieren, die in Gaswolken innerhalb kurzer Zeit viel Masse zulegen. Dabei wurde aber eine Gruppe an alten Roten Riesen entdeckt, die ein Verhalten zeigen, das zuvor noch nicht beobachtet worden ist. "Sie sitzen einfach da und plötzlich stoßen sie Materie ab", sagt Studienleiter Philip Lucas. "Das ist ein neuer Typ von Stern und er scheint an einem Ort am Himmel versammelt zu sein, sehr nah am Zentrum unserer Milchstraßen-Galaxie."