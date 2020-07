Neues Planungstool soll helfen, Hitze in der Stadt einzudämmen

Marktplatz

Mit dem Online-Portal MyClimateServices.eu wurde während des Projekts eine Art Marktplatz geschaffen, um Interessenten und Anbieter von Lösungen rund um den Klimawandel zusammenzubringen. CLARITY sei in seinem Funktionsumfang derzeit einzigartig am Markt. "Unsere Dienste sind besonders, aber nicht die Lösung für alles", meint Havlik. Er betont auch, dass sich Expertenstudien durch kein automatisiertes Werkzeug ersetzen lassen.

Unterschiedliche Herausforderungen

Im Forschungsprojekt CLARITY wurden neben Linz auch Neapel, Madrid und Stockholm auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen negative Folgen des Klimawandels untersucht. Jede Stadt ist mit anderen Herausforderungen konfrontiert. "Im Süden Europas, und dazu gehört zum Teil auch Österreich, ist vor allem die Hitze ein ausgeprägtes Problem", meint CLARITY-Projektleiter Denis Havlik. "Bei der Hitze stellen sich zwei Fragen: Wie reagiert der Mensch und wie reagiert die Natur darauf?"

Der Mensch sei ein Gewohnheitstier und passe sich nur sehr langsam an veränderte Temperaturen an. In Städten sei bemerkbar, dass gewisse Pflanzen mit Hitze und Trockenheit schlecht zurechtkommen, weshalb sie langfristig wohl ersetzt werden müssen. Für Pflanzen ebenso wichtig, sei die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. "Das Schwammstadtprinzip besagt, dass Regenwasser aufgenommen und gespeichert wird und nicht einfach durch den Kanal abfließt", meint Tanja Tötzer. "Speicherreservoirs hätten zusätzlich den Effekt, dass das gespeicherte Wasser auch in Trockenperioden zur Verfügung steht und verdunsten kann."

In Madrid wird untersucht, wie sich die Hitze auf die Straßeninfrastruktur auswirkt. In Neapel geht es auch um den Schutz vor Überschwemmungen, in Stockholm steht diese Gefahr im Vordergrund. Schutzmaßnahmen gegen die Gefahren zu etablieren, sei kostenaufwändig, meint Havlik. Die Investitionen seien aber machbar und notwendig, ansonsten entstünden durch Gesundheitsprobleme und Arbeitsausfälle noch höhere Kosten. Havlik: "Eine schöne Erkenntnis unteres Projekts ist: Es wird zwar unangenehmer in den Städten, aber durch gezielte Maßnahmen kann man einen Großteil der Probleme neutralisieren. Die Lebensqualität in Städten kann erhalten werden."