Tödliche Hitze kommt schneller als erwartet

Küsten und Täler

Durch eine Analyse von 40 Jahre zurückreichenden Daten von Wetterstationen auf der ganzen Welt stellten die Forscher fest, dass die 35 Grad Feuchttemperatur etwa an Küsten des Persischen Golfs erreicht wurden. Auch in Flußtälern in Pakistan und Indien wurde der Wert gemessen.

Ein nur geringfügig kühlerer "Hotspot" ist Mexiko, wo Orte nahe dem Golf von Mexiko sowie am Golf von Kalifornien von Feuchttemperaturen über 33 Grad betroffen sind. In Venezuela wurde derselbe Wert in der Küstenstadt San Francisco gemessen. Wetterstationen in Westafrika und Südchina haben ebenso hohe Temperaturen registriert.