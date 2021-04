Neues Weltraum-Radar findet winzige Objekte im Orbit

In Costa Rica wurde ein neues Weltraum-Radar in Betrieb genommen, das Satelliten und Weltraumschrott beobachten soll.

Das US-Unternehmen LeoLabs, das Radar-Dienste für Objekte in der Erdumlaufbahn anbietet, hat in Costa Rica ein neues Weltraum-Radar in Betrieb genommen, berichtet engadget .

Gefahr durch Weltraumschrott wächst

Mit der zunehmenden Anzahl von Satelliten wird Weltraumschrott immer mehr zum Problem. Die im All herumfliegenden Trümmer stellen eine große Bedrohung für die bemannte Raumfahrt und auch für die Internationale Raumstation ISS dar, die erst im vergangenen November mit einem Notfallmanöver Schrottteilen ausweichen musste.

Damit gewinnen auch Untenrehmen wie LeoLabs an Bedeutung. Mit der Inbetriebnahme der Anlage in Costa Rica ist das US-Unternehmen, das auf Daten von 6 weiteren Radaranlagen, unter anderem in Alaska, Neuseeland und den USA, zugreifen kann, in der Lage die niedrige Erdumlaufbahn vollständig abzudecken.